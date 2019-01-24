2019-01-24T16:17:53+03:00
Звезды

Девица Метелица из Вятских Полян попала в рейтинг самых популярных сказочных персонажей

Помощница Деда Мороза упоминалась в материалах журналистов 267 раз
Анна КРЮКОВА
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Девица Метелица является хозяйкой праздника «Вятское Новогодище». Фото: vk.com/devitsametelitsaДевица Метелица является хозяйкой праздника «Вятское Новогодище». Фото: vk.com/devitsametelitsa
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Девица Метелица из Вятских Полян завоевала себе место в рейтинге самых популярных сказочных персонажей страны. Официальной помощнице Деда Мороза досталось 16 место в списке.

Рейтинг сказочных персонажей составляли коммуникационное агентство «АГТ» и аналитическое агентство «Смыслография». Специлисты исследовали, насколько часто о волшебных героях пишут в СМИ. Как выяснилось, Девицу Метелицу журналисты упоминали в своих материалах 267 раз.

Напомним, что сказочный персонаж из Вятских Полян является помощницей Деда Мороза и хранительницей коллекции головных уборов российских волшебников. Кроме того, Девицу Метелицу считают хозяйкой праздника «Вятское Новогодище».

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