15-летняя девочка, сбежавшая из Белой Холуницы, найдена в Кирове

СЕГОДНЯ 16:11 2019-01-24T16:11:50+03:00

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Вечером 18 января в Белохолуницком районе пропала 15-летняя девушка. Школьница ушла из дома и не выходила на связь, родственники не знали, где она находится. На следующий день родители девушки обратились в полицию, а сразу после этого были начаты поиски пропавшей.

- Полицейские искали школьницу в нескольких направлениях, проверяли ее друзей и знакомых, - сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области. - По одной из версий, 15-летняя девушка могла уехать в областной центр. Спустя несколько дней эта информация подтвердилась: девушка была найдена в Кирове. Ее доставили в отдел полиции, теперь девушку опросят и передадут обратно родителям.

Во вторник в Радужном десятки кировчан и чепчан искали пропавшую пенсионерку. Операция завершилась поздно вечером, 69-летняя женщина была найдена целой и невредимой.