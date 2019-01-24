Пожар в Котельниче: пенсионерка получила ожоги 80% тела и скончалась в больнице

СЕГОДНЯ 15:09 2019-01-24T15:09:01+03:00

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Вчера, 23 января, в Котельниче горел жилой дом. Пожар начался в 13.30 часов в одной из квартир дома на ул. Луначарского. В итоге огонь повредил входную дверь квартиры и вещи, лежавшие в коридоре. Однако 72-летняя жительница дома получила тяжелые травмы: у пенсионерки было обожжено 80% тела.

- Пострадавшую срочно доставили в больницу, - рассказали в ГУ МЧС России по Кировской области. - Ожоги оказались слишком серьезными, сегодня утром женщина скончалась. Специалистам пока не удалось установить точную причину возникновения пожара.

Напомним, днем ранее в Кирове горела квартира в доме, расположенном на ул. Зеленой. Спасателям пришлось эвакуировать пятерых жильцов. К счастью, обошлось без жертв.