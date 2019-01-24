Двое кировчан разбросали наркотики по сугробам, убегая от патруля

СЕГОДНЯ 14:29 2019-01-24T14:29:02+03:00

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В субботу, 19 января, в Кирове были задержаны подозреваемые в хранении наркотиков. ЧП произошло около 11.00 часов дня. Росгвардейцы, обходя гаражи на улице Луганской, обнаружили двоих кировчан, а те попытались скрыться от патруля. Убегая, мужчины сбросили в снег пипетку со смесью бурового цвета и несколько пакетов с веществом растительного происхождения.

- Задержанными оказались 34-летний кировчанин и его 52-летний приятель, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе управления Росгвардии по Кировской области. - Пипетка и пакеты с веществами отправлены на экспертизу. Мужчин доставили в отдел полиции.

Ранее в Кирове задержали четверых парней и девушку, которые распространяли наркотики по региону. У них изъяли свыше 700 граммов запрещенных веществ. Двое подозреваемых сейчас находятся под стражей, а еще трое - под подпиской о невыезде.