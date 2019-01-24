Жители Кировской области сфотографировали солнечное гало

СЕГОДНЯ 14:17 2019-01-24T14:17:12+03:00

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В среду, 23 января, жители Кировской области наблюдали за солнечным гало. Природное явление можно было увидеть сразу в нескольких городах. К примеру, фотографии с «круглой радугой» опубликовали пользователи соцсетей из Слободского, Зуевки и поселка Вахруши.

- Кировчане зафиксировали два вида гало: паргелии и часть круга гало 22°, - пояснили в группе «Любительская метеорология в Кирове». - Первое явление представляет сосбой два ярких пятна на высоте солнца, второе - «круглую» радугу.

Как отмечают в сообществе, явления основаны на преломлении солнечного света в гранях ледяных кристаллов. В течение года гало 22° обычно наблюдаются 50-150 дней, паргелии - от 60 до 80 дней.