Полиция: перед ЧП на Ленина неизвестный обстрелял еще два автобуса

СЕГОДНЯ 14:09 2019-01-24T14:10:39+03:00

Разыскиваются пассажиры автобусов и автомобилисты, которые могли стать свидетелями этих происшествий. Фото: admkirov.ru

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Вечером 9 января 2019 года в Кирове неизвестный выстрелил в автобус маршрута № 1. ЧП произошло на перекрестке улиц Ленина и МОПРа в 16.50 часов. Предположительно, выстрел был сделан из пневматической винтовки. Пуля попала в боковое стекло автобуса, но не прошла сквозь двойной стеклопакет. Никто из пассажиров не пострадал.

Однако, как сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области, два похожих инцидента произошли еще осенью прошлого года.

Так, 16 ноября 2018 года в 6.30 часов утра были повреждены стекла автобусов маршрутов № 1 и № 5. Автобусы были обстреляны у дома на ул. Ленина, 59 - предположительно, также из пневматического оружия. В этих ЧП также никто не пострадал.

Отметим, что сейчас возбуждены и расследуются два уголовных дела по ст. 213 УК РФ «Хулиганство».

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