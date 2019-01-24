В кировском лицее у ребенка в руках взорвался телефон
Сегодня на уроке в художественно-технологическом лицее на перемене раздался хлопок. В руках у семиклассника взорвался телефон. К счастью, ребенок не пострадал. Учитель вывела всех детей из класса. Помещение проветрили. Детей успокоили.
- Угрозы возгорания не было, сотрудников МЧС не вызывали, - рассказали в департаменте образования города Кирова.
Тем не менее, администрация школы решила оповестить родителей лицеиста об инциденте. Предположительно телефон взорвался потому, что он был старый – аккумулятор не выдержал активного использования.
Родителям напоминают правила безопасности:
1. Единственной взрывоопасной деталью любого телефона является аккумуляторная батарея.
2. Чаще всего аккумулятор выходит из строя и взрывается после падения телефона, вследствие механического повреждения или нагрева свыше 60 градусов.
3. Чаще взрываются аккумуляторы, длительное время бывшие в эксплуатации, с заметным изменением геометрической формы (вздутием стенок).
4. Кроме того, к повышению вероятности взрыва может привести нарушение технологии производства батареи. Поэтому при ее замене лучше не экономить - не покупать дешёвую продукцию сомнительного качества.
ВАЖНО
- Уважаемые родители! Ещё раз объясните ребенку, что с телефоном нужно обращаться бережно, соблюдать правила эксплуатации. Вовремя заменяйте аккумулятор и следите за его исправностью, - подчеркнули в департаменте.