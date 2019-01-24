В кировском лицее у ребенка в руках взорвался телефон

СЕГОДНЯ 14:07 2019-01-24T14:07:39+03:00

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Сегодня на уроке в художественно-технологическом лицее на перемене раздался хлопок. В руках у семиклассника взорвался телефон. К счастью, ребенок не пострадал. Учитель вывела всех детей из класса. Помещение проветрили. Детей успокоили.

- Угрозы возгорания не было, сотрудников МЧС не вызывали, - рассказали в департаменте образования города Кирова.

Тем не менее, администрация школы решила оповестить родителей лицеиста об инциденте. Предположительно телефон взорвался потому, что он был старый – аккумулятор не выдержал активного использования.

Родителям напоминают правила безопасности:

1. Единственной взрывоопасной деталью любого телефона является аккумуляторная батарея.

2. Чаще всего аккумулятор выходит из строя и взрывается после падения телефона, вследствие механического повреждения или нагрева свыше 60 градусов.

3. Чаще взрываются аккумуляторы, длительное время бывшие в эксплуатации, с заметным изменением геометрической формы (вздутием стенок).

4. Кроме того, к повышению вероятности взрыва может привести нарушение технологии производства батареи. Поэтому при ее замене лучше не экономить - не покупать дешёвую продукцию сомнительного качества.

ВАЖНО

- Уважаемые родители! Ещё раз объясните ребенку, что с телефоном нужно обращаться бережно, соблюдать правила эксплуатации. Вовремя заменяйте аккумулятор и следите за его исправностью, - подчеркнули в департаменте.