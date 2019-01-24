Кто будет отвечать за медосмотры сотрудников кировских детсадов

СЕГОДНЯ 13:53 2019-01-24T13:54:00+03:00

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На днях депутаты на комиссии по бюджету и финансам рассмотрели вопрос по закупкам. Именно от аукционов и конкурсов зависит, когда в городе начнут ремонтировать дороги, строить детские сады, школы, приводить в порядок дворы парки и скверы, так как по закону подрядные организации выбираются по итогам торгов.

На деле происходит так: торги проходят не один месяц (долго собирают заявки, готовят документацию, ищут интересантов) и сроки выполнения самих работ сокращаются, в итоге дороги делают в дожди, а озеленением начинают заниматься по осени.

Начальник управления муниципальных закупок Сергей Казаковцев рассказал, что у ведомства есть план-график, где четко определены товары, работы, услуги, заявки по которым должны быть направлены до 10 мая, остальные – до 10 июня. План создается для того, чтобы, ремонт или строительство каких-то объектов не приходились на осень. На это глава города Елена Ковалева заметила: конкретные сроки были установлены и в прошлом году, но они не соблюдались, а главное – процесс никто не контролировал.

- В первую очередь необходимо проанализировать предложения, внесенные в план закупок на этот год, чтобы понять, не будут ли нарушены сроки их проведения, - сказала Елена Васильевна. – Такого, чтобы в декабре объявлялись торги на огромные суммы на работы, которые фактически уже не могут быть выполнены, быть не должно.

Депутатов также заинтересовал вопрос, почему организацию, которая занимается проведением профосмотров у работников детских садов, определяют по результатам аукционов, где побеждает тот, кто выставил меньшую цену? Это может привести к большим рискам для здоровья самих детей и работников детских учреждений, так как условно, на аукцион может заявиться любая организация, в том числе, без лицензии и соответствующей квалификации специалистов. По мнению народных избранников, уместнее в такой «чувствительной сфере» проводить конкурсы, где изначально выставляются требования по качеству предоставляемых услуг.

Сергей Казаковцев заметил, что вид аукциона определяет заказчик, в этом случае департамент образования, но пообещал, что этот вопрос будет поставлен на контроль.