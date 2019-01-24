Экс-полицейский, ударивший задержанного, отделался условным сроком

СЕГОДНЯ 12:52 2019-01-24T12:52:23+03:00

Также мужчина два года не сможет работать в органах власти

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Ночью 14 октября 2018 года патрульный выводил из отделения полиции задержанного мужчину. Тот вел себя вызывающе и патрульный в итоге превысил свои полномочия: ударил задержанного головой по лицу. Потерпевший сразу же пожаловался на это в полицию. По результатам служебной проверки патрульного уволили.

В Кирове полицейский ударил задержанного мужчину.Видео: СУ СК России по Кировской области

- Уголовное дело завели по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий с применением насилия», - сообщает СУ СК России по Кировской области. - В итоге экс-полицейского приговорили к трем годам тюрьмы условно с двумя годами испытательного срока. Также в течение двух лет он не сможет работать в органах власти.

Напомним, в ту ночь потерпевшего доставили в полицию из-за того, что он избил собственную мать. Мужчина был недоволен тем, что его задержали и ругался матом.