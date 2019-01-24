2019-01-24T14:13:38+03:00
Происшествия

«Не дай Бог там шубку прикупить!»: в Кирове продавцы мехового отдела надели дорогие шубы и пошли курить

Снимки с места ЧП появились в соцсетях
Александр ЧАРУШИН
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Девушки не подозревали, что их фотографируют. Фото: vk.com/zlo43Девушки не подозревали, что их фотографируют. Фото: vk.com/zlo43
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В сообществе «Злой кировчанин» появились фотографии, сделанные у одного из кировских ТЦ. По словам очевидцев, два продавца мехового салона решили «выгулять» шубы перед продажей.

- Выходим с мужем из ТЦ, а на крыльце стоят продавцы, - рассказала автор сообщения. - Стоят и курят прямо в шубах с ценниками! А стоят они далеко не тысячу рублей!

- Адрес магазина сообщите, - комментируют ЧП другие пользователи. - Не дай Бог там шубку прикупить!

Как рассказал «Комсомолке» юрист Сергей Носков, скорее всего, продавцы не будут никак наказаны за такой поступок.

- Речь идет скорее о дисциплинарной ответственности, - подчеркнул адвокат. - Наказать девушек более серьезно можно будет только в случае, если шубы были повреждены от их действий. Но для этого в трудовых договорах продавцов должна быть заявлена их полная материальная ответственность за товар.

Кировчанка рассказала как работает в кафе.Видео: Наталья ЦАРЕГОРОДЦЕВА

Летом 2018 года в соцсетях была опубликована видеозапись, вызвавшая особый резонанс среди кировчан. Две сотрудницы местного кафе ходили по хлебным булочкам, выложенным на полу. Были ли они наказаны за это, не известно.

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