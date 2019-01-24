В кировской многоэтажке неубранный снег выдавил окно в квартире

СЕГОДНЯ 12:10 2019-01-24T14:20:21+03:00

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В социальных сетях кировчане продолжают жаловаться на исполнительность управляющий компаний. В этот раз Наталья, жительница дома №5 на улице Риммы Юровской, написала о том, что их УК уже неделю думает, как очистить от снега крышу супермаркета, прилегающего к дому.

- Живем на втором этаже, - пишет женщина. - Под окнами крыша магазина, заваленная снегом. Звонили в УК просили почистить, ответили, что дадут распоряжения. Дали: приходили из жилищной компании, посмотрели. Сказали, что одному дворнику не справиться с этим, так как на крыше покрытие мягкое - ходить нельзя. Уехали со словами «Надо думать!» До сих пор думают, а прошла уже неделя!

Также по словам Натальи, в соседней квартире, где проживает многодетная семья, снег и вовсе выдавил окно!

Главный инженер управляющей компании «Ленинского района» Константин Плехов ответил, что данную ситуацию УК быстро решить не может, так как сейчас все силы брошены на очистку улиц от снега.

- Проблема заключается не в нехватке человеческого ресурса, а в наших погодных условиях, - пояснил Константин Валерьевич. - После обильных снегопадов ситуация в наших дворах не лучшая. На газоны во дворах люди ставят свою технику, хотя не должны так делать, а потом, выезжая, они выталкивают снег на дорогу. Мы до сих пор чистим дворы тракторами, лопатами. У нас работают 350 дворников. И техники каждый день мы заказываем по 9-12 единиц. Как только мы сделаем более важные объемы работ, мы сразу же приступим к единичным заявкам.