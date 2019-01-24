В Юрье женщина набросилась на следователя, который вел дело против нее

СЕГОДНЯ 11:20 2019-01-24T11:20:17+03:00

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В 2017 году 45-летняя жительница Юрьи рассталась со своим сожителем. Напоследок женщина решила «вытрясти» из него 400 тысяч рублей. Для этого она сделала поддельную расписку, по которой мужчина якобы брал у нее эти деньги в долг. Преступница пошла в суд и потребовала взыскать с бывшего сожителя 400 тысяч. Однако судья установил, что расписка была поддельной и в иске отказал.

На женщину завели дело по ч. 3 ст. 303 УК РФ «Фальсификация доказательств». Следователь пришел в ее дом, чтобы провести обыск. Преступнице это не понравилось: 45-летняя женщина толкнула следователя и зажала его ногу входной дверью своей квартиры.

- Также женщину обвинили в преступлениях по ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ «Покушение на мошенничество в крупном размере» и ч. 1 ст. 318 УК РФ «Насилие над представителем власти», - сообщает прокуратура Кировской области. - В итоге суд приговорил ее к 2 годам тюрьмы. Однако из-за того, что женщина сама воспитывает двоих несовершеннолетних, реальное лишение свободы заменили на условное.

Ранее мы рассказывали о жителе Нагорского района, который по поддельным документам отсудил у местного предпринимателя почти 500 тысяч рублей. Однако обман был раскрыт и теперь мужчину ждет суд.