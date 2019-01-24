«Выпил граммов 200»: водитель УАЗа, сбивший троих людей на остановке, рассказал об аварии

СЕГОДНЯ 10:53 2019-01-24T10:53:34+03:00

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Во вторник, 22 января, у дома на ул. Ленина, 198 УАЗ влетел в остановку и сбил троих пешеходов. Как удалось выяснить «Комсомолке», двое из них, в том числе и девочка-подросток, были госпитализированы с тяжелыми травмами. Водитель «буханки», к тому же, успел совершить еще два столкновения - с «четырнадцатой» и автобусом. На 54-летнего мужчину, севшего за руль пьяным, завели два административных протокола.

Остановить движение лихача смог лишь остановочный павильон. Фото: пресс-служба УМВД России по Кировской области

Позднее в сообществе «Место происшествия» появилась видеозапись интервью с водителем. По словам самого мужчины, если бы он не выпил водки, «скорее всего, ничего бы и не было».

- Чтобы не въехать в машину, просто нажал на тормоза, - рассказал 54-летний водитель. - Так получилось, что машину развернуло. Тормозная система исправная, ехал со скоростью 40-50 км/ч. Была женщина, вторую видел женщину. Больше не помню… Ребенка не видел.

Мужчина заявил, что выпил «граммов 200». Возможно, он значительно преуменьшил эту цифру: когда автоинспекторы «принимали» его, от водителя сильно пахло алкоголем.