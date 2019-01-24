В кировской ГИБДД пройдет прямая линия по регистрации машин и экзаменам на права

СЕГОДНЯ 10:33 2019-01-24T10:33:16+03:00

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Сегодня, 24 января, в ОГИБДД УМВД России по городу Кирову состоится прямая линия с начальником регистрационно-экзаменационного подразделения Алексеем Мокеровым. Алексей Владимирович в течение часа будет отвечать на вопросы кировчан о работе Госавтоинспекции.

Для обсуждения открыты проблемы, связанные с регистрацией и утилизацией машин, сдачей экзаменов на права, заменой и получением водительского удостоверения. Также будут приниматься и предложения по улучшению работы ГИБДД.

40-61-00 - прямая линия с Алексеем Мокеровым пройдет с 15.00 до 16.00 часов.