В Кировской области предприятие нанесло вред окружающей среде на сумму 8 миллионов рублей
Работники организации незаконно сняли плодородный слой почвы
Глубина карьера составила 9 метровФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Кировской области предприятие принесло почвам Куменского района серьезный вред. С марта 2015 года по ноябрь 2016 года сотрудники организации незаконно сняли с сельскохозяйственного участка слой почвы.
- Предприятие разработало в Куменском районе карьер, - пояснили в Россельхознадзоре по Кировской и Удмуртской республике. - Его площадь составила 16 тысяч квадратных метров, а глубина - 9 метров.
В управлении выяснили, какой вред действия работников организации нанесли окружающей среде. Ущерб составил 8 миллионов рублей. Расчет направили в Куменский межрайонный следственный комитет.