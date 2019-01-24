В Кировской области предприятие нанесло вред окружающей среде на сумму 8 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 08:32 2019-01-24T11:40:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кировской области предприятие принесло почвам Куменского района серьезный вред. С марта 2015 года по ноябрь 2016 года сотрудники организации незаконно сняли с сельскохозяйственного участка слой почвы.

- Предприятие разработало в Куменском районе карьер, - пояснили в Россельхознадзоре по Кировской и Удмуртской республике. - Его площадь составила 16 тысяч квадратных метров, а глубина - 9 метров.

В управлении выяснили, какой вред действия работников организации нанесли окружающей среде. Ущерб составил 8 миллионов рублей. Расчет направили в Куменский межрайонный следственный комитет.