Кировчане пожаловались на незаконную свалку снега на улице Потребкооперации

СЕГОДНЯ 08:13 2019-01-24T11:39:00+03:00

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Жители Кирова пожаловались на огромную снежную свалку на улице Потребкооперации. За базой пиломатериалов они обнаружили кучи грязного снега. Кировчане предположили, что свалка образовалась из-за недобросовестных подрядчиков. Однако гендиректор «Гордормостстроя» Леонид Лобов опроверг информацию. Об этом сообщили в администрации города.

- Центр управления производством полностью контролирует работу подрядчиков по муниципальным контрактам, - отметил Леонид Лобов. - Все перемещения техники подрядчиков отслеживаются при помощи ГЛОНАСС. Однако в городе существуют другие компании, которые оказывают организациям, предприятиям, торговым точкам, управляющим компаниям платные услуги по вывозу снега. Передвижение частников, естественно, мы не отслеживаем.

Глава администрации Илья Шульгин поручил управлению административно-технического и муниципального контроля выяснить, кто сваливает снег на улице Потребкооперации. За незаконный сброс снежных масс предусмотрена административная ответственность и штраф: для физических лиц - до 5 тысяч рублей, для должностных - до 50, для юридических - до 200 тысяч.