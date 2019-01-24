Кировчане пожаловались на незаконную свалку снега на улице Потребкооперации
Жители Кирова пожаловались на огромную снежную свалку на улице Потребкооперации. За базой пиломатериалов они обнаружили кучи грязного снега. Кировчане предположили, что свалка образовалась из-за недобросовестных подрядчиков. Однако гендиректор «Гордормостстроя» Леонид Лобов опроверг информацию. Об этом сообщили в администрации города.
- Центр управления производством полностью контролирует работу подрядчиков по муниципальным контрактам, - отметил Леонид Лобов. - Все перемещения техники подрядчиков отслеживаются при помощи ГЛОНАСС. Однако в городе существуют другие компании, которые оказывают организациям, предприятиям, торговым точкам, управляющим компаниям платные услуги по вывозу снега. Передвижение частников, естественно, мы не отслеживаем.
Глава администрации Илья Шульгин поручил управлению административно-технического и муниципального контроля выяснить, кто сваливает снег на улице Потребкооперации. За незаконный сброс снежных масс предусмотрена административная ответственность и штраф: для физических лиц - до 5 тысяч рублей, для должностных - до 50, для юридических - до 200 тысяч.