Власти Афанасьевского района задолжали два миллиона рублей предпринимателям

СЕГОДНЯ 18:22 2019-01-23T18:22:09+03:00

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Администрация Афанасьевского района, закупив у десяти районных предпринимателей оборудование, товары и, наняв компании для предоставления услуг для муниципальных и государственных нужд, не заплатила за выполнение контрактов. Тем самым задолжав бизнесменам более двух миллионов рублей. Об этом сообщила прокуратура Кировской области.

Районная прокуратура выяснило, что местные власти нарушили условия 12 муниципальных контрактов. В числе нарушителей законодательства руководство муниципальных школ, центральной районной больницы и несколько глав администраций сельских поселений.

Прокуратура Афанасьевского района вынесла шесть представлений главам органов местного самоуправления и руководителю медицинского учреждения. Нарушители привлечены к дисциплинарной ответственности. Вся задолженность ликвидирована.