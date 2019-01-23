«Куприт»: неуплата «мусорной» квитанции приведет к долгу, а не к свободе от платежа

СЕГОДНЯ 17:56 2019-01-23T17:56:52+03:00

Станислав Куршаков опроверг распространяемую в социальных сетях информацию о том, как улизнуть от платы за вывоз ТБО

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Новые квитанции за вывоз твердо-коммунальных отходов придут уже в феврале. Однако недовольные мусорной реформой кировчане стали искать способы улизнуть от ненавистной платы и начали распространять в соцсетях слух о том, что если проигнорировать первую квитанцию и не оплатить счет, то договор с региональным оператором будет автоматически считаться незаключенным.

Однако Станислав Куршаков, заместитель главы регоператора, заверил, что эта информация неверна.

- Оплата услуг за вывоз мусора предусмотрена абсолютно для всех граждан и юридических лиц, - пояснил Станислав Юрьевич. - Призывы игнорировать первую квитанцию вводят людей в заблуждения. Вывоз мусора - такая же коммунальная услуга, как электроснабжение, водоснабжение и т.д. «Автоматическое» заключение договоров с жителями через также предусмотрено законом. Такой формат установлен прежде всего для удобства жителей: не нужно ехать в офис регоператора и оформлять бумаги. А подтверждением заключения договора является не оплата квитанции, а оказание услуги: житель выбросил мусор в контейнер, оператор его увез.

Также в «Куприте» пояснили, что если кировчане будут отказываться платить за вывоз мусора, то у них попросту накопиться долг ( с учетом штрафных пенни). Если задолженность не будет в срок погашена, то ее взыскают через суд.

- Поэтому мы обращаемся ко всем кировчанам - не поддаваться на провокации и своевременно вносить плату за предоставляемую услугу, - призывает Станислав Куршаков. - Если вам необходим бумажный экземпляр договора об оказании услуги, то обратитесь к региональному оператору – и документ будет выдан.