В Кирове фура застряла под мостом и перекрыла обе полосы движения

СЕГОДНЯ 17:44 2019-01-23T17:50:11+03:00

Обращений об этом ЧП в Госавтоинспекцию не поступало

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 23 января, грузовой автомобиль застрял под мостом, расположенным неподалеку от Комсомольской площади. Фура не смогла проехать этот участок дороги и в итоге перекрыла движение для других автомобилей. Фотографии с места ЧП опубликованы в сообществе «КУ-43 - Киров Убежище».

- «Мост глупости» по-кировски! - комментируют произошедшее интернет-пользователи. - И ведь знаков дорожных много поставили, как водитель не увидел?

Другие кировчане, наоборот, встали на сторону водителя. По их словам, новый слой асфальта оказался слишком большим и дорога под мостом «поднялась».

В УГИБДД УМВД России по Кировской области рассказали, что обращений об этом происшествии автоинспекторам не поступало.