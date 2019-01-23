2019-01-23T17:50:11+03:00
Происшествия

В Кирове фура застряла под мостом и перекрыла обе полосы движения

Обращений об этом ЧП в Госавтоинспекцию не поступало
Александр ЧАРУШИН
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Грузовой автомобиль перекрыл проезд под мостом. Фото: vk.com/ky43_ubezhisheГрузовой автомобиль перекрыл проезд под мостом. Фото: vk.com/ky43_ubezhishe
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Сегодня, 23 января, грузовой автомобиль застрял под мостом, расположенным неподалеку от Комсомольской площади. Фура не смогла проехать этот участок дороги и в итоге перекрыла движение для других автомобилей. Фотографии с места ЧП опубликованы в сообществе «КУ-43 - Киров Убежище».

- «Мост глупости» по-кировски! - комментируют произошедшее интернет-пользователи. - И ведь знаков дорожных много поставили, как водитель не увидел?

Другие кировчане, наоборот, встали на сторону водителя. По их словам, новый слой асфальта оказался слишком большим и дорога под мостом «поднялась».

В УГИБДД УМВД России по Кировской области рассказали, что обращений об этом происшествии автоинспекторам не поступало.

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