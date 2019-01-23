Кировчанин потерял документы и отдал деньги мошенникам за их восстановление
Таксист потерял паспорт и водительское удостоверение, поэтому решил попросить о помощи жителей города с помощью социальных сетей. Он разместил сообщение о пропаже, и через некоторое время на него откликнулись.
- Мужчине позвонили «добрые люди», - рассказали в УМВД России по Кировской области. - Они сообщили, что нашли документы и готовы их вернуть за вознаграждение. Кировчанин перечислил незнакомцам пять тысяч рублей.
Получив деньги, неизвестные перестали выходить на связь. Мужчина обратился в полицию. Оказалось, что звонили водителю с телефона, который зарегистрирован в Ленинградской области.
По факту преступления завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Виновным грозит лишение свободы на два года.
Кстати, восстановить документы можно было при помощи портала госуслуг или в МФЦ. При этом за паспорт нужно заплатить пошлину в размере 1,5 тысячи рублей, а за права - две тысячи рублей.