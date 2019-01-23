Кировчанин потерял документы и отдал деньги мошенникам за их восстановление

СЕГОДНЯ 17:33 2019-01-23T17:43:41+03:00

Мужчина разместил сообщение о пропаже в соцсетях и нарвался на мошенников Фото: Анастасия Осипова

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Таксист потерял паспорт и водительское удостоверение, поэтому решил попросить о помощи жителей города с помощью социальных сетей. Он разместил сообщение о пропаже, и через некоторое время на него откликнулись.

- Мужчине позвонили «добрые люди», - рассказали в УМВД России по Кировской области. - Они сообщили, что нашли документы и готовы их вернуть за вознаграждение. Кировчанин перечислил незнакомцам пять тысяч рублей.

Получив деньги, неизвестные перестали выходить на связь. Мужчина обратился в полицию. Оказалось, что звонили водителю с телефона, который зарегистрирован в Ленинградской области.

По факту преступления завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Виновным грозит лишение свободы на два года.

Кстати, восстановить документы можно было при помощи портала госуслуг или в МФЦ. При этом за паспорт нужно заплатить пошлину в размере 1,5 тысячи рублей, а за права - две тысячи рублей.