В Кировской области достроят пять домов обманутых дольщиков

СЕГОДНЯ 17:31 2019-01-23T17:45:02+03:00

За последние несколько лет уже удалось достроить четыре «проблемных» дома Фото: Евгения ГУСЕВА

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В 2019-2020 годах в Кировской области планируют решить проблемы десятков обманутых дольщиков. На сегодня в реестре числится 131 обманутый дольщик и 6 «проблемных» объектов. Ранее глава региона Игорь Васильев утвердил «дорожную карту» - план-график мер, направленных на ускорение строительства домов обманутых дольщиков.

- План-график постоянно обновляется, - сообщает пресс-служба правительства Кировской области. - В нем утверждены сроки решения проблем всех обманутых дольщиков. За последние несколько лет уже удалось достроить четыре «проблемных» дома.

До 2021 года в регионе планируют достроить еще пять «проблемных» объектов, расположенных по адресам:

- г. Киров, Нововятский р-н, ул. Орджоникидзе, 2б

- г. Киров, ул. Горбуновой, 31

- г. Котельнич, ул. Даровская, 2а

- г. Котельнич, ул. Комсомольская, 19

- г. Вятские Поляны, ул. Первомайская, 28.