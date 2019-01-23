2019-01-23T17:40:23+03:00
Общество

В семи кировских школах ввели частичный карантин из-за ОРВИ

Учеба приостановлена в одиннадцати классах
Евгений ДЕМИХОВ
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В 11 классах города ввели карантин из-за ОРВИВ 11 классах города ввели карантин из-за ОРВИФото: Алексей БУЛАТОВ
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В понедельник, 21 января, около четырех процентов учеников города находятся на больничном. Все они болеют ОРВИ. Из-за этого приходится приостанавливать обучение в некоторых классах.

- На сегодняшний день частичный карантин введен в 11 классах городских школ, - рассказали в администрации города Кирова. - Если в классе заболеет больше 20% учащихся, то руководство школы должно проинформировать Роспотребнадзор и департамент образования.

В таких случаях класс закрывают на карантин, а также могут отменить массовые мероприятия. Он длится не менее семи дней. Такие меры помогают предотвратить распространение болезней.

К 23 января в Кирове приостановили обучение в некоторых классах школ № 10, 16, 18, 28, 59, 66 и лингвистической гимназии.

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