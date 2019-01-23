41-летний житель Волгограда пытался взломать сайт правительства Кировской области
21 сентября 2017 года была зафиксирована атака на сервер сайта правительства Кировской области. Как выяснилось, это сделал 41-летний житель Иловлинского района Волгоградской области. Мужчина использовал специальную компьютерную программу, которая могла нейтрализовать защиту данных. Однако доступ к серверу он получить не смог: защита сайта правительства нашего региона оказалась на слишком высоком уровне.
- Уголовное дело завели по ч. 1 ст. 273 УК РФ «Использование вредоносной компьютерной программы», - сообщает прокуратура Волгоградской области. - 41-летний мужчина полностью признал свою вину, теперь ему грозит до четырех лет колонии. Дело передано в суд.
Ранее в Кирове поймали 17-летнего подростка, который пытался взломать сайт федерального министерства. Нанести вред серверу ему так и не удалось.