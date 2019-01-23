В Минлесхозе рассказали, где в Кировской области больше всего волков

СЕГОДНЯ 16:18 2019-01-23T16:18:48+03:00

Уже за 2019 год по всему региону охотники добыли 34 хищника

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Напасть на след животного зимой гораздо проще - видны отпечатки на снегу. Поэтому охота в этот период ведется гораздо активнее. Вот и в зиму 2018-2019 года правительство региона поручило главам районов разработать методы поощрения для охотников, которые отстреливают опасных хищников.

- В 2018 году было добыто 299 волков, - рассказали в министерстве лесного хозяйства Кировской области. - Лидерами по добыче стали Слободской, Белохолуницкий, Верхошижемский, Подосиновский, Даровской, Шабалинский, Афанасьевский, Юрьянский, Свечинский, Опаринский, Мурашинский, Лузский, Котельничский и Верхнекамский районы. Работа по отстрелу продолжается.

Самыми опасными по активности волков считаются Лузский, Опаринский, Верхнекамский и Мурашинский районы. Там для безопасности жителей были предприняты дополнительные меры.