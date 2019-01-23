2019-01-23T15:23:36+03:00
Здоровье

В Кировской области три школы отправили детей на карантин

Эпидемический порог пока не превышен
Анна КРЮКОВА
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Количество заболевших ОРВИ продолжает растиКоличество заболевших ОРВИ продолжает растиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Жители Кировской области продолжают болеть ОРВИ. За прошедшую неделю число заболевших выросло на 23,5%. Всего в больницы за медицинской помощью обратились 5489 человек. У трех больных выявили грипп типа А подвида H1N1\2009 - иными словами «свиной грипп». Однако об эпидемии пока говорить рано, заболеваемость находится ниже эпидемического порога на 36%.

- Количество заболевших среди детей 7-14 лет также продолжает расти, - пояснили в Управлении Роспотребнадзора по Кировской области. - Прирост заболеваемости составил 39%. Три школы отправили своих учащихся на карантин. Одно из учебных заведений находится в Верхнекамском районе, два других - в Кирове.

Чтобы не заболеть, специалисты Роспотребнадзора рекомендуют не посещать массовые приятия и сократить время пребывания в местах скопления людей. Кроме того, нужно питаться здоровой «пищей» и проводить время на свежем воздухе.

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