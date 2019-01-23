2019-01-23T16:08:40+03:00
Происшествия

14 лет тюрьмы за убийство ребенка: житель Малмыжа задушил свою 7-месячную дочку

Мужчина был пьян, а малышка мешала ему спать
Александр ЧАРУШИН
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Мужчина придавил девочку подушкой и одеялом. Фото: СУ СК России по Кировской областиМужчина придавил девочку подушкой и одеялом. Фото: СУ СК России по Кировской области
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Вечером 22 марта 2017 года в деревне Кинерь Малмыжского района скончалась 7-месячная девочка. Как выяснилось, незадолго до этого в доме отмечали день рождения ее матери. После окончания застолья все легли спать, а девочка начала плакать. Это не понравилось ее нетрезвому 43-летнему отцу. Мужчина перенес малышку в другую комнату, положил лицом вниз на кровать и придавил подушкой и одеялом. Как потом установят следователи, общим весом свыше семи килограммов. Девочка вскоре задохнулась.

- Обвиняемый понимал, что 7-месячная малышка не может защитить себя, - рассказали в СУ СК России по Кировской области. - В ходе следствия мужчина признался в содеянном. Уголовное дело завели по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего». Суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима и полутора годам ограничения свободы.

Ранее мы рассказывали о 17-летнем жителе Слободского, пытавшемся задушить свою мать. Пьяному молодому человеку не понравилось замечание, сделанное женщиной. От смерти ее спас сосед, а подростка в итоге приговорили к 100 часам обязательных работ.

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