При какой температуре кировские дети могут не ходить в школу
В Киров пришли тридцатиградусные морозы. Для многих жителей области они станут настоящим испытанием, зато некоторым школьникам могут дать выходной среди недели.
Кировские метеорологи-любители рассказали, при какой температуре в школах отменяют занятия:
у учеников 1-4 классов уроки проводиться не будут при температуре -25 градусов и ниже;
1-8 классов - -30 градусов и ниже;
1-11 классов - -35 градусов и ниже.
Занятия физкультурой на лыжах тоже могут отменять при определенной температуре и ветре.
Если на улице штиль и -9 градусов, то для детей младше 12 лет урок должен проводиться в помещении. В -15 у школьников младше 15 лет тоже отменят физкультуру на лыжах, аналогично и в -16 для учеников младше 17.
Во время ветра 5 метров в секунду отменят занятия:
у детей до 12 лет при температуре -6 градусов;
до 15 лет - -12 градусов;
до 17 лет - -15 градусов.
Если ветер от 6 до 10 метров в секунду, то физкультуры на лыжах не будет:
у детей до 12 лет при температуре -3 градуса;
до 15 лет - -8 градусов;
до 17 лет - -10 градусов.
Детские сады должны работать при любом ветре и температуре. Решение о посещении учреждения остается за родителями.