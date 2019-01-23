2019-01-23T14:47:46+03:00
Общество

При какой температуре кировские дети могут не ходить в школу

Учебные заведения могут отменить занятия, а вот детские сады должны работать в любую погоду
Евгений ДЕМИХОВ
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Для физкультуры на лыжах тоже есть свои ограничения по температуре воздуха на улицеДля физкультуры на лыжах тоже есть свои ограничения по температуре воздуха на улицеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Киров пришли тридцатиградусные морозы. Для многих жителей области они станут настоящим испытанием, зато некоторым школьникам могут дать выходной среди недели.

Кировские метеорологи-любители рассказали, при какой температуре в школах отменяют занятия:

у учеников 1-4 классов уроки проводиться не будут при температуре -25 градусов и ниже;

1-8 классов - -30 градусов и ниже;

1-11 классов - -35 градусов и ниже.

Занятия физкультурой на лыжах тоже могут отменять при определенной температуре и ветре.

Если на улице штиль и -9 градусов, то для детей младше 12 лет урок должен проводиться в помещении. В -15 у школьников младше 15 лет тоже отменят физкультуру на лыжах, аналогично и в -16 для учеников младше 17.

Во время ветра 5 метров в секунду отменят занятия:

у детей до 12 лет при температуре -6 градусов;

до 15 лет - -12 градусов;

до 17 лет - -15 градусов.

Если ветер от 6 до 10 метров в секунду, то физкультуры на лыжах не будет:

у детей до 12 лет при температуре -3 градуса;

до 15 лет - -8 градусов;

до 17 лет - -10 градусов.

Детские сады должны работать при любом ветре и температуре. Решение о посещении учреждения остается за родителями.

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