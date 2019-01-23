В Кировскую область могут прийти 35-градусные морозы

СЕГОДНЯ 13:19 2019-01-23T14:45:29+03:00

В морозные дни лучше не задерживаться на улице, а если пришлось - нужно одеться теплее Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

При такой температуре есть риск получить обморожение

Изменить размер текста: A A

Завтра, 24 января, в регионе усилится ветер. Его порывы достигнут 15 метров в секунду. После этого дня и до 29 января ветер не будет утихать.

- Эффективная температура воздуха составит приблизительно -25...-35 градусов, - рассказали кировские метеорологи-любители. - Эффективной называют такую температуру, которую ощущает одетый по сезону человек в тени. На расчет этого показателя влияют влажность воздуха и скорость ветра.

При таких условиях очень высок риск получить обморожение. Для того чтобы этого не случилось, рекомендуется надевать теплую многослойную одежду, сухую обувь, прятаться от ветра и время от времени заходить в теплые помещения для того, чтобы согреться.

Кстати, при низких температурах в школах могут отменить занятия и уроки физкультуры.