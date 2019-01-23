2019-01-23T13:00:10+03:00
Происшествия

Подробности страшной аварии на Ленина: перед тем, как снести остановку, УАЗ протаранил «Ладу» и автобус

Двое пострадавших были срочно доставлены в больницу
Александр ЧАРУШИН
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Виновник ДТП отказался от медицинского освидетельствования. Фото: пресс-служба УМВД России по Кировской областиВиновник ДТП отказался от медицинского освидетельствования. Фото: пресс-служба УМВД России по Кировской области
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Вчера в 13.20 часов УАЗ-3909 врезался в остановку у дома на ул. Ленина, 198. При этом «буханка» сбила и троих кировчан: женщин 49 лет и 50 лет, а также 15-летнюю школьницу. Как удалось выяснить «Комсомолке», на 54-летнего водителя УАЗа уже завели два административных протокола: мужчина также успел протаранить машину и автобус.

- Сначала на улице Ленина УАЗ протаранил «четырнадцатую» и пазик, - рассказали «Комсомольской правде» в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - Затем он скрылся с места ЧП, и лишь спустя несколько сотен метров врезался в остановку. Заведено два административных протокола о нарушениях, совершенных водителем. Сначала он покинул место аварии, а затем отказался от проверки на наличие алкоголя в крови.

При столкновениях УАЗа с «четырнадцатой» и пазиком никто не пострадал. Одну из женщин, сбитых на остановке, медики также вскоре отпустили домой: она получила лишь незначительные ушибы. Однако еще одну женщину и девочку-подростка срочно доставили в больницу с тяжелыми травмами.

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