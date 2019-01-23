17-летнему жителю Слободского за попытку задушить мать присудили 100 часов обязательных работ

СЕГОДНЯ 11:37 2019-01-23T13:12:53+03:00

Парня не отправили в тюрьму, ему назначили обязательные работы Фото: Иван ВИСЛОВ

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Конфликт начался из-за укора женщины. Она сделала замечание сыну за то, что тот пришел домой пьяным. Между сыном и мамой завязалась словесная ссора. Молодой человек схватил женщину за руки и вытащил ее в общий коридор дома. Парень взял мать за шею и начал душить.

- Пострадавшая начала задыхаться, - рассказали в СУ СКР по Кировской области. - На шум в коридоре вышел сосед. Он оттащил молодого человека от женщины.

Мать испугалась за свою жизнь: сын гораздо крупнее ее и физически сильнее. Она попросту не могла сопротивляться разъяренному подростку.

На молодого человека завели уголовное дело по статье «Угроза убийством». Он полностью признал свою вину. Максимально за такое преступление можно получить два года тюрьмы. Парню присудили 100 часов обязательных работ, на которых он занимался благоустройством города.

Кстати, следователи выяснили, что молодой человек уже имеет погашенную судимость. В 2017 году его обвиняли в угоне автомобиля.