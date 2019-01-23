В Омутнинске собака едва не осталась без задних лап, провисев на заборе несколько суток

СЕГОДНЯ 11:36 2019-01-23T11:45:11+03:00

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Волонтеры «Дари Добро» спасли собаку, несколько дней провисевшей на заборе. Эльза, так прозвали животное в клинике, пыталась самостоятельно выбраться из плена: она грызла деревянные доски, передними лапами пыталась ухватиться за что-то, но перед ней были только сугробы снега. Когда Эльзу нашли она не могла ни ходить, ни стоять: лежала пластом, с ранами на лапах, онемевшими, замерзшими задними лапами и ничего не ела.

- Скорей всего собака просто гуляла в окрестностях, - пояснили волонтеры. - А когда она решилась перепрыгнуть забор, то застряла между досками. Сколько точно Эльза провисела на заборе не известно, но ее мучения точно длились больше суток.

В клинику ее привезли изможденную. Фото: vk.com/kirovhelp.dogcat

В кировскую клинику собаку доставили 29-го декабря в тяжелом состоянии. Сейчас Эльза идет на поправку: у нее хороший аппетит, а сидеть или лежать в клетке она уже больше не может - ей хочется гулять, бегать, прыгать и резвиться. К сожалению, в клинике нет такой возможности - площадь не позволяет.

Волонтеры просят приютить Эльзу всего на пару месяцев: потом ее заберут в новую любящую семью. Собаке не надо будет делать уколы, только своевременно давать таблетки. Эльза - очень дружелюбная собака, контактная, без проблем гуляет на поводке, всеядна, любит есть кашу с чем-нибудь мясным.

Сейчас собака идет на поправку: ей нужно двигаться как можно больше, а размеры клиники не позволяют этого. Фото: vk.com/kirovhelp.dogcat

Если вы хотите помочь Эльзе кормом, средствами на лекарство и пропитание или вовсе приютить ее, то просьба позвонить по телефону 8(912)822-48-44.