Пьяный 57-летний кировчанин пытался зарезать собутыльника

СЕГОДНЯ 09:34 2019-01-23T10:09:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В ночь на 14 января в одном из домов на улице Маклина пьяная ссора закончилась поножовщиной. 57-летний кировчанин из-за личной неприязни решил убить своего 43-летнего приятеля. Для этого он взял нож и ударил мужчину в грудь, нанеся тяжкий вред здоровью. Завершить начатое ему, однако, не удалось: очевидцы оказали потерпевшему первую помощь и вызвали скорую.

- Уголовное дело завели по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство», - сообщает прокуратура Ленинского района города Кирова. - На время следствия 57-летний мужчина заключен под стражу. Расследование дела находится на прокурорском контроле.

Ранее мы рассказывали историю пары сожителей из Омутнинска. 47-летний мужчина несколько лет избивал 45-летнюю местную жительницу, а в октябре 2018 года заколол ее ножом. Женщина погибла, а ее сожитель теперь проведет 9,5 года в колонии.