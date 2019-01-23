2019-01-23T10:09:01+03:00
Происшествия

Пьяный 57-летний кировчанин пытался зарезать собутыльника

Мужчина уже заключен под стражу
Александр ЧАРУШИН
Поделиться:
Кировчанин ударил приятеля ножом, но не успел завершить начатоеКировчанин ударил приятеля ножом, но не успел завершить начатоеФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

В ночь на 14 января в одном из домов на улице Маклина пьяная ссора закончилась поножовщиной. 57-летний кировчанин из-за личной неприязни решил убить своего 43-летнего приятеля. Для этого он взял нож и ударил мужчину в грудь, нанеся тяжкий вред здоровью. Завершить начатое ему, однако, не удалось: очевидцы оказали потерпевшему первую помощь и вызвали скорую.

- Уголовное дело завели по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство», - сообщает прокуратура Ленинского района города Кирова. - На время следствия 57-летний мужчина заключен под стражу. Расследование дела находится на прокурорском контроле.

Ранее мы рассказывали историю пары сожителей из Омутнинска. 47-летний мужчина несколько лет избивал 45-летнюю местную жительницу, а в октябре 2018 года заколол ее ножом. Женщина погибла, а ее сожитель теперь проведет 9,5 года в колонии.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кировскую область могут прийти 35-градусные морозы
Подробности страшной аварии на Ленина: перед тем, как снести остановку, УАЗ протаранил «Ладу» и автобус
Кировчанин избил свою 69-летнюю бабушку и требовал с нее 15 тысяч рублей
17-летнему жителю Слободского за попытку задушить мать присудили 100 часов обязательных работ
В Омутнинске собака едва не осталась без задних лап, провисев на заборе несколько суток
Кировчанам покажут, что делать, если вас обманул банк
За 125 граммов наркотика чепчанин получил 8,5 года колонии и крупный штраф
Ночью десятки кировчан искали в Радужном пропавшую пенсионерку
Пожар в многоквартирном доме: пятерых кировчан эвакуировали
Власти не освоили 198 миллионов при строительстве путепровода в Чистых Прудах
В Кирове стартует прием заявлений в первые классы школ
Куда нести мусор? Опубликован полный список контейнерных площадок Кирова
Кировчанка пошла под суд за ложный донос об убийстве
На поддержку частных детских садов в Кировской области потратили 39 миллионов
В Кирове «выросла» гигантская сосулька, забаррикодировав балконы на четырех этажах
В Омутнинске мужчина несколько лет избивал сожительницу, а потом зарезал ее
В этом году в Кировской области произошло 92 пожара
Специалисты Кировэнерго продолжают напоминать о правилах электробезопасности юным жителям региона
В Кирове УАЗ снес остановку и троих пешеходов. Среди пострадавших - ребенок
«УРАЛХИМ» провел в Кирово-Чепецке олимпиады среди школьников