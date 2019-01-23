2019-01-23T09:19:04+03:00
Происшествия

За 125 граммов наркотика чепчанин получил 8,5 лет колонии и крупный штраф

«Закладчик» работал в Кирове, Слободском, Зуевке и Чепецке
Александр ЧАРУШИН
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Вскоре полицейским удалось задержать молодого человекаВскоре полицейским удалось задержать молодого человекаФото: Алексей БУЛАТОВ
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28 декабря в Кирово-Чепецке завершился судебный процесс над местным жителем, распространявшим наркотики. Молодой человек работал «закладчиком» в составе организованной группы преступников. Он приобретал запрещенные вещества и распространял их через тайники в Чепецке, Кирове, Слободском и Зуевке. Вскоре его задержали полицейские.

- Осужденный пытался сбыть 125 граммов наркотика, - сообщает Кирово-Чепецкая городская прокуратура. - Уголовное дело завели по п. «а» и «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств». В итоге ему назначили 8 лет и 6 месяцев колонии строгого режима и штраф в размере 120 тысяч рублей.

Ранее за аналогичное преступление осудили 28-летнего жителя Унинского района. Он оборудовал «закладку» с наркотиком в гараже на улице Заводской в Кирове, за что и получил год тюрьмы.

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