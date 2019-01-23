Ночью десятки кировчан искали в Радужном пропавшую пенсионерку

СЕГОДНЯ 09:05 2019-01-23T09:05:43+03:00

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Вчера, 22 января, в Радужном пропала 69-летняя пенсионерка. Раиса Степановна в 11.00 часов ушла из дома, а новостей о ее местонахождении не было до позднего вечера. Поиски пропавшей пенсионерки были начаты в 20.00 часов - всего в операции приняли участие 25 жителей Кирова и Кирово-Чепецка.

- Вводные непростые: телефон недоступен, на улице -22 градуса, что произошло - не понятно, - поделились подробностями поиска волонтеры отряда «Лиза Алерт». - Добровольцы осмотрели возможный маршрут следования, опросили свидетелей, расклеили ориентировки. В течение 20 минут отправлены все группы, а еще через 20 минут - звонок от родственников: нашлась, все хорошо!

Сообщение о том, что Раиса Степановна найдена живой, появилось в соцсетях ближе к 23.00 часам вечера. Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» поблагодарили всех тех, кто откликнулся и пришел на помощь.