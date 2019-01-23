2019-01-23T08:48:01+03:00
Происшествия

Пожар в многоквартирном доме: пятерых кировчан эвакуировали

Спасатели прибыли на место ЧП спустя 4 минуты после сигнала о возгорании
Александр ЧАРУШИН
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Причиной ЧП могла стать непотушенная сигарета. Фото: pixabay.comПричиной ЧП могла стать непотушенная сигарета. Фото: pixabay.com
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Вчера, 22 января, в Кирове горел жилой многоквартирный дом на ул. Зеленой, 26. Возгорание началось в квартире № 29 в 19.00 часов. В итоге обгорело лишь кресло в прихожей, однако из-за сильного задымления пожарным пришлось эвакуировать пятерых жильцов. Еще одного человека - хозяина квартиры, в которой произошло ЧП, - вынесли из помещения.

- Предполагаемой причиной пожара стала неосторожность 60-летнего пенсионера при курении, - сообщает ОНДПР по городу Кирову. - Спасатели были на месте уже через четыре минуты после сигнала о пожаре, спустя еще 10 минут был полностью ликвидирован открытый огонь, а к 19.25 часам - все последствия возгорания. В итоге ориентировочный ущерб от огня составил всего 100 рублей.

Днем ранее горел жилой дом в деревне Бобыли. Для борьбы с возгоранием понадобились силы 13 спасателей и несколько единиц техники.

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