Власти не освоили 198 миллионов при строительстве путепровода в Чистых Прудах

СЕГОДНЯ 19:06 2019-01-22T19:06:28+03:00

Данные подали в Минстрой и деньги теперь могут вернуться в бюджет Фото: Алена ЗАЙЦЕВА

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Сегодня на депутатской комиссии по бюджету глава департамента финансов Гульнара Сайфутдинова отчиталась перед народными избранниками по исполнению бюджета за прошлый год.

Оказалось, что 198, 7 млн руб., выделенные из федерального бюджета на программу «Безопасные и качественные дороги», не успели освоить.

Гульнара Рашидовна пояснила, что деньги были направлены на строительство путепровода в Чистых Прудах.

Несостыковка планов и реальности возникла из-за того, что проект моста был разработан в 2009 году и документацию необходимо было актуализировать, так как с тех пор цены на материалы, технику и работы не раз менялись. Однако пересмотр смет оказался делом небыстрым, и на экспертизу (без нее смета не будет действительна) их представили лишь в ноябре.

По закону неиспользованные средства необходимо вернуть обратно в федеральную казну, хотя совсем недавно городские власти заявили, что путепровод будет готов уже осенью...Неужели не успеют из-за упущенных денег?

- Должны успеть, - заявила начальник департамента финансов. - Данные по неосвоенным 198 миллионам мы подали в Минстрой и ожидаем, что эти деньги в полном объеме вернутся в наш бюджет.