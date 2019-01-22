В Кирове стартует прием заявлений в первые классы школ

СЕГОДНЯ 18:58 2019-01-22T18:58:58+03:00

В 2019 году первоклассников будет на 400 больше, чем годом ранее Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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1 сентября 2019 года в школы пойдут 7 200 первоклассников - на 400 больше, чем годом ранее. Поэтому уже в ближайшие дни начнется кампания по приему заявлений в первые классы школ. Как сообщили в администрации города Кирова, кампания будет проходить поэтапно:

С 24 января - прием заявлений в областные государственные общеобразовательные организации, расположенные вне города Кирова

С 28 января - прием заявлений в первые классы областных государственных общеобразовательных организаций, расположенных в Кирове

С 1 февраля - прием заявлений в муниципальные общеобразовательные организации, в том числе лицеи и гимназии.

Вплоть до 30 июня будут приниматься заявления от кировчан, проживающих на территории, за которой закреплена конкретная школа. Позднее, с 1 июля по 5 сентября, будут приниматься заявления от родителей, не проживающих на таких территориях. Если школа уже набрала нужное количество учеников, кировчанам придется обращаться в департамент образования. Специалисты определят, где будет учиться их ребенок.

Подать заявление можно как в письменном виде, так и в электронной форме.