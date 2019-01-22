Куда нести мусор? Опубликован полный список контейнерных площадок Кирова

СЕГОДНЯ 18:48 2019-01-22T18:48:46+03:00

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Региональный оператор по вывозу отходов - компания «Куприт» - подготовила полный перечень контейнерных площадок, расположенных на территории Кирова. В список вошло свыше 3 200 площадок: почти все они уже оборудованы, еще 50 вскоре будут размещены во дворах жилых домов.

Как сообщили в администрации города Кирова, в дальнейшем перечень будут корректировать. Например, по просьбам жильцов площадки могут быть перенесены на другое место - в таком случае данные списка придется изменить. После того, как перечень будет окончательно сформирован, его утвердят в мэрии.

Список контейнерных площадок города Кирова можно посмотреть на сайте компании «Куприт».