Кировчанка пошла под суд за ложный донос об убийстве

СЕГОДНЯ 18:29 2019-01-22T18:29:37+03:00

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В Нолинском районе Кировской области завершен судебный процесс над 35-летней местной жительницей. 22 июля 2018 года женщина выпивала вместе со своей приятельницей, они поссорились. Тогда осужденная пошла в полицию и заявила, что собутыльница угрожала ей убийством. Однако при проверке полицией информация об угрозе убийством не подтвердилась.

- Из-за ложного доноса 35-летней женщины были отвлечены силы правоохранительных органов, которые призваны оказывать помощь в экстренных случаях, - сообщает прокуратура Кировской области. - В итоге на нее завели дело по ч. 1 ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос о совершении преступления». Женщине назначили полгода исправительных работ с удержанием 5% зарплаты в пользу государства.

Похожий случай произошел в нашем регионе весной прошлого года. 38-летний мужчина заявил в полицию о краже денег и телефона - в действительности же никто ничего у него не похищал. Его отправили в исправительную колонию строгого режима на 5 месяцев.