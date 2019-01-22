2019-01-22T18:53:14+03:00
Общество

На поддержку частных детских садов в Кировской области потратили 39 миллионов

Деньги ушли в шесть детских садов
Александр ЧАРУШИН
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Субсидии получили 1 093 воспитанникаСубсидии получили 1 093 воспитанникаФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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В Минфине Кировской области рассказали о поддержке частных дошкольных образовательных организаций в 2018 году. Общий объем субсидий составил 39,2 миллиона рублей. Вся финансовая помощь была предоставлена садикам в рамках действующих законов. Отметим, что объем субсидий с прошлого года вырос на 8,2 миллиона рублей.

- Субсидии получили шесть детских садов и 1 093 их воспитанника, - сообщает пресс-служба правительства Кировской области. - Расходы на каждого из них увеличились на 3 506 рублей и составили 35 865 рублей. В частности, выросла зарплата педагогов.

Напомним, ранее в Кирове определились с местами для строительства новых детских садов. Они появятся на улицах Заводской, Харьковской и Гагарина, а также в «Метрограде».

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