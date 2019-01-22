В Кирове «выросла» гигантская сосулька, забаррикодировав балконы на четырех этажах

СЕГОДНЯ 17:20 2019-01-22T18:55:21+03:00

На Калинина образовалась гигантская сосулька в четыре этажа. Фото: vk.com/zlo43

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В Кирове вновь «выросла» гигантская сосулька. Лед полностью покрыл балконы на четырех этажах дома №4 на улице Калинина. Об этом сообщили жильцы в паблике «Злой кировчанин».

- Согласно аварийной службе, протекает неочищенная от снега и наледи крыша, - написали в группе. - Результат: вода на стенах и потолках в квартирах, а балконы полностью затоплены.

Завтра УК очистит и второй этаж дома. Фото: admkirov.ru

Сосулька образовалась после потепления на прошлой неделе. В управляющей компании «Доверие» ответили, что основные работы были выполнены вчера.

- Специалисты частично убрали обледенение, осталось очистить только на втором этаже, - пояснили «Комсомольской правде» в компании. - Вчера собственников квартиры не было, поэтому оставшиеся работы пройдут завтра утром. Причины образования сосульки в том, что жильцы нарушили правила внешнего благоустройства: сами остеклили балконы, вывели козырьки на пятом этаже.

Кроме того, завтра будет вскрыта мягкая часть крыши, чтобы обследовать кровлю. Данный дом прошел по программе капитального ремонта на замену швов, пластиковых окон и отмосток. И если после всех работ останутся деньги, то ремонта дождется и крыша. Отметим, что дом аварийным не признан, год постройки - 1966.