В Омутнинске мужчина несколько лет избивал сожительницу, а потом зарезал ее

СЕГОДНЯ 17:19 2019-01-22T18:56:28+03:00

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В Омутнинске 47-летний мужчина 8 лет сожительствовал с 45-летней женщиной. Он постоянно избивал ее и даже был судим за это, однако они продолжали жить вместе. Очередная ссора произошла 8 октября 2018 года после распития алкоголя. Мужчина зашел в ванную комнату, схватил потерпевшую за шею и ударил ножом в грудь. Их знакомая, находившаяся в квартире, пыталась спасти женщину, но та скончалась на месте.

- Мужчина признался в содеянном, - сообщает СУ СК России по Кировской области. - Уголовное дело завели по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Теперь он проведет 9 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима.

Тем временем в Юрье следователи продолжают устанавливать обстоятельства смерти 13-летней девочки. Тело школьницы было найдено в одном из домов поселка. Следов насильственной смерти на ее теле обнаружено не было.