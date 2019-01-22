В этом году в Кировской области произошло 92 пожара
За первые 20 дней января в регионе 12 человек погибло и 15 пострадало в пожарах. Такую статистику приводит ГУ МЧС России по Кировской области.
Синоптики обещают похолодание на этой неделе, а в это время кировчане активнее пользуются электрообогревательными приборами, а также чаще топят печи.
В связи с этим ОНДПР по г. Кирову предупреждает:
- неосторожность при курении - основная причина пожаров и гибели людей;
- пиротехника - источник повышенной опасности. Не забывайте о правилах безопасности при использовании пиротехнических изделий и внимательно читайте инструкцию;
- причиной пожара могут стать неисправные электроприборы.
ВАЖНО
МЧС напоминает телефон единой экстренной службы - 112.