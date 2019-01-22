2019-01-22T16:48:54+03:00
Общество

В этом году в Кировской области произошло 92 пожара

В МЧС предупреждают о надвигающихся морозах и осторожности при использовании нагревательных приборов
Алена ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
МЧС предупреждает о пожарной безопасностиМЧС предупреждает о пожарной безопасностиФото: Валентина РОГАЧЕВА
Изменить размер текста:

За первые 20 дней января в регионе 12 человек погибло и 15 пострадало в пожарах. Такую статистику приводит ГУ МЧС России по Кировской области.

Синоптики обещают похолодание на этой неделе, а в это время кировчане активнее пользуются электрообогревательными приборами, а также чаще топят печи.

В связи с этим ОНДПР по г. Кирову предупреждает:

- неосторожность при курении - основная причина пожаров и гибели людей;

- пиротехника - источник повышенной опасности. Не забывайте о правилах безопасности при использовании пиротехнических изделий и внимательно читайте инструкцию;

- причиной пожара могут стать неисправные электроприборы.

ВАЖНО

МЧС напоминает телефон единой экстренной службы - 112.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24