В этом году в Кировской области произошло 92 пожара

СЕГОДНЯ 16:48 2019-01-22T16:48:54+03:00

В МЧС предупреждают о надвигающихся морозах и осторожности при использовании нагревательных приборов

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За первые 20 дней января в регионе 12 человек погибло и 15 пострадало в пожарах. Такую статистику приводит ГУ МЧС России по Кировской области.

Синоптики обещают похолодание на этой неделе, а в это время кировчане активнее пользуются электрообогревательными приборами, а также чаще топят печи.

В связи с этим ОНДПР по г. Кирову предупреждает:

- неосторожность при курении - основная причина пожаров и гибели людей;

- пиротехника - источник повышенной опасности. Не забывайте о правилах безопасности при использовании пиротехнических изделий и внимательно читайте инструкцию;

- причиной пожара могут стать неисправные электроприборы.

ВАЖНО

МЧС напоминает телефон единой экстренной службы - 112.