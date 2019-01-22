В Кирове УАЗ снес остановку и троих пешеходов. Среди пострадавших - ребенок
Водитель мог сесть за руль пьяным
Автоинспекторы и полицейские дежурят на месте ЧП. Фото: vk.com/gibdd43
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Сегодня в 13.20 часов в Кирове УАЗ-3909 врезался в остановочный павильон. ЧП произошло у дома на ул. Ленина, 198. По предварительной информации, за рулем «буханки» находился мужчина с признаками опьянения. Его автомобиль в итоге не только снес остановку, но и нанес травмы троим пешеходам.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области, среди пострадавших - женщины 49 лет и 50 лет, а также 15-летняя девочка-подросток. Насколько серьезными оказались их травмы, пока не ясно.
На месте аварии работают автоинспекторы и полицейские.