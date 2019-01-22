2019-01-22T14:59:01+03:00
Происшествия

В Кировскую область пришли 30-градусные морозы

В утренние часы в Лальске температура опустилась до -31,6 градусов
Александр ЧАРУШИН
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Понедельник, 28 января, может стать самым холодным днем сезонаПонедельник, 28 января, может стать самым холодным днем сезонаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Сегодня, 21 января, в Кировской области впервые в сезоне был зафиксирован 30-градусный мороз. На северо-западе нашего региона температура опустилась до -31,6 градуса. Это произошло в поселке Лальске Лузского района в 9.00 часов утра. Это объясняется вторжением холодных арктических воздушных масс.

- Показатели превзошли даже самые пессимистичные расчеты, - рассказали в сообществе «Любительская метеорология в Кирове». - В нашем обзоре ожидалась температура до -28 градусов, но не ниже. Похолоданию способствовали несколько утренних часов штилевой и облачной погоды.

Напомним, в понедельник, 28 января, в Кировской области ожидается до -35 градусов ночью. Однако вскоре после этого в регион придет новое потепление, а с ним и снегопады.

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