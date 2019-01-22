2019-01-22T14:39:04+03:00
Происшествия

Кировчанин на собеседовании выпил с бизнесменом и угнал его машину

Ранее молодой человек уже был судим
Александр ЧАРУШИН
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Новое уголовное дело завели по статьям о краже и угонеНовое уголовное дело завели по статьям о краже и угонеФото: Тимур ХАНОВ
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В полицию Вятских Полян обратился 43-летний предприниматель из Сосновки. Ранее знакомый привел к нему на собеседование молодого человека, а после этого они втроем употребляли алкоголь. Когда потерпевший проснулся, то обнаружил пропажу барсетки, в которой лежали 20 тысяч рублей. Автомобиль, стоявший на парковке во дворе, также пропал.

- Вскоре полицейские нашли угнанный автомобиль, а затем и самого преступника, - сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области. - Им оказался 24-летний безработный местный житель, ранее он уже был судим. Новое дело завели по ст. 158 УК РФ «Кража» и ст. 166 УК РФ «Угон».

Ранее мы писали о предпринимателе из Зуевки, который похитил 500 тысяч рублей благодаря договорам на поставку тепла в школы и больницу. Он завышал данные в официальных документах, из-за чего в Зуевском районе тариф на теплоэнергию был неоправданно увеличен. Теперь мужчину ждет суд.

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