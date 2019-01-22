2019-01-22T13:48:48+03:00
Происшествия

Житель Тюмени зарезал попутчика на вокзале в Кирове

Дело уже передано в суд
Александр ЧАРУШИН
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Следователи собрали достаточно доказательств вины мужчины. Фото: tumix.ruСледователи собрали достаточно доказательств вины мужчины. Фото: tumix.ru
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Вечером 30 мая 2018 года на железнодорожном вокзале Кирова убили мужчину. Как выяснилось, он поссорился с 44-летним жителем Тюмени, а тот в ходе конфликта несколько раз ударил его ножом в грудь. Потерпевший скончался на месте, а убийцу задержали прямо на месте ЧП. Отметим, что он был неоднократно судим за другие преступления.

- Уголовное дело завели по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Умышленное убийство», - сообщает Приволжское СУ на транспорте СК России. - Следователи собрали достаточно доказательств вины мужчины. Дело направлено в Ленинский районный суд Кирова для рассмотрения.

Напомним, в Кирово-Чепецке завершено расследование ЧП, произошедшего 22 октября прошлого года. 58-летний пассажир рейсового автобуса бегал с ножами за водителем и кондуктором транспортного средства и угрожал им убийством. Как выяснилось, изначально мужчина просто поехал в сад, чтобы обрезать кустарники, однако повздорил с другим пассажиром автобуса.

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