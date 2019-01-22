В Кирове для строительства детсада могут снести старую школу и склад
Земельный участок площадью порядка семи тысяч квадратных метров хотят расчистить для возведения нового детского сада. Предложение рассмотрела комиссия по имуществу и земельным отношениям.
- Для строительства понадобится снести старое здание школы №39 и находящийся рядом склад на улице Харьковской, 6, - уточнили в Кировской городской Думе. - По данным департамента муниципальной собственности, износ обоих построек выше 70%. Эксплуатировать их просто нельзя - оба в аварийном состоянии.
Восстанавливать эти здания никто не возьмется, потому что дешевле будет построить что-то новое. Вот и глава города Елена Ковалева поддержала эту идею и попросила вынести этот вопрос на очередное заседание гордумы. К тому же, в микрорайоне есть проблема с нехваткой мест для дошколят.