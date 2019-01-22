На трассе «Вятка» прицеп врезался во встречный «Мерседес»: 14-летняя пассажирка в больнице

СЕГОДНЯ 13:24 2019-01-22T13:24:19+03:00

Авария случилась на автодороге в Юрьянском районе. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

Один из водителей также получил травмы

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Вчера, 21 января, на 445-м километре трассы «Вятка» в Юрьянском районе столкнулись грузовик «Вольво» и микроавтобус «Мерседес Бенц Вито». Авария случилась в 10.45 часов. По словам водителя «Вольво», на трассе была ледяная корка. В какой-то момент прицеп грузовика развернуло и вынесло на встречную полосу движения, где он по касательной зацепил микроавтобус.

- 35-летний водитель микроавтобуса отделался легкими ушибами, - рассказали «Комсомолке» в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - Травмы его 14-летней пассажирки оказались более серьезными, ее доставили в больницу.

Вчера в регионе произошла еще одна крупная авария с пострадавшими. При столкновении «Нивы» и «Лады Ларгус» пострадали три человека, их госпитализировали.