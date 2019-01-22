Чепчанин отделался штрафом за уклонение от службы в армии

СЕГОДНЯ 12:48 2019-01-22T12:48:31+03:00

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В марте 2012 года житель Кирово-Чепецка был призван на военную службу по решению призывной комиссии. Однако в нужный день молодой человек не пришел в военкомат и не отправился в армию. Затем чепчанин проигнорировал несколько повесток - он уклонялся от призыва вплоть до сентября 2018 года.

- Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 328 УК РФ «Уклонение от призыва на военную службу без законных оснований», - рассказали в прокуратуре Кировской области. - В итоге 24-летнего молодого человека признали виновным и оштрафовали на 40 тысяч рублей.

Ранее уголовные дела возбудили еще против двоих кировчан, уклонявшихся от службы в армии. Максимальное наказание для них может составить два года колонии.